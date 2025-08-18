На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке

Зеленский прибыл на встречу с Трампом в черном пиджаке
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США в Дональдом Трампом в Белый дом в черном неклассическом пиджаке и черной рубашке.

Для встречи с президентом США Зеленский выбрал более официальную одежду, чем в прошлую их встречу в феврале, однако пренебрег дресс-кодом отказался от классического костюма с галстуком.

В феврале Зеленский был одет в свой обычный «военный костюм», что послужило причиной для критики, как со стороны СМИ, так и некоторых политиков.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Новость дополняется.

