В команде Трампа обеспокоились внешним видом Зеленского перед встречей в Белом доме

Axios: в команде Трампа хотели бы, чтобы Зеленский пришел на встречу в костюме

Представители команды президента США Дональда Трампа поинтересовались у украинских чиновников, намерен ли Владимир Зеленский надеть костюм на встречу в Белом доме. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как напоминает портал, внешний вид Зеленского стал предметом обсуждения после последней встречи с Трампом в Овальном кабинете, которая закончилась скандалом.

По данным источников, Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Это будет костюм, но не целостный, отметил собеседник.

В то же время представитель Белого дома в шутку заявил, что «был бы хороший знак для мира», если бы Зеленский надел костюм в понедельник, однако он вряд ли это сделает. Другой собеседник добавил, что было бы здорово, если бы президент Украины надел галстук.

По данным Axios, одной из причиной перепалки в Белом доме во время предыдущей встречи стало раздражение вице-президента Джей Ди Вэнса внешним видом Зеленского.

Сегодня в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

