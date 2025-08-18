На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В команде Трампа обеспокоились внешним видом Зеленского перед встречей в Белом доме

Axios: в команде Трампа хотели бы, чтобы Зеленский пришел на встречу в костюме
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Представители команды президента США Дональда Трампа поинтересовались у украинских чиновников, намерен ли Владимир Зеленский надеть костюм на встречу в Белом доме. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как напоминает портал, внешний вид Зеленского стал предметом обсуждения после последней встречи с Трампом в Овальном кабинете, которая закончилась скандалом.

По данным источников, Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Это будет костюм, но не целостный, отметил собеседник.

В то же время представитель Белого дома в шутку заявил, что «был бы хороший знак для мира», если бы Зеленский надел костюм в понедельник, однако он вряд ли это сделает. Другой собеседник добавил, что было бы здорово, если бы президент Украины надел галстук.

По данным Axios, одной из причиной перепалки в Белом доме во время предыдущей встречи стало раздражение вице-президента Джей Ди Вэнса внешним видом Зеленского.

Сегодня в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны детали предстоящей встречи Зеленского и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами