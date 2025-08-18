На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике

Путин назначил Владимира Тарарова новым послом России в Мозамбике
true
true
true
close
МИД России

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарарова чрезвычайным послом в Мозамбике и в Эсватини по совместительству. Соответствующие указы опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава РФ освободил дипломата от обязанностей посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

В 1986 году Тараров окончил МГИМО, после чего устроился на службу вв внешнеполитическом ведомстве. В послужной список посла входит работа в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных странах. С 2017 года занимал должность посла РФ в Анголе. Тараров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника, а также обладает орденом Дружбы.

22 июля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика Сергея Лаврова и Марии Мануэлы душ Сантуш Лукаш. В ходе встречи глава МИД африканской страны поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года.

Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами