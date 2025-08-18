Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарарова чрезвычайным послом в Мозамбике и в Эсватини по совместительству. Соответствующие указы опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава РФ освободил дипломата от обязанностей посла в Анголе и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

В 1986 году Тараров окончил МГИМО, после чего устроился на службу вв внешнеполитическом ведомстве. В послужной список посла входит работа в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных странах. С 2017 года занимал должность посла РФ в Анголе. Тараров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника, а также обладает орденом Дружбы.

22 июля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Мозамбика Сергея Лаврова и Марии Мануэлы душ Сантуш Лукаш. В ходе встречи глава МИД африканской страны поблагодарила Россию за поддержку Мозамбика в борьбе за независимость, которая была провозглашена в стране 25 июня 1975 года.

Она напомнила, что РФ всегда была рядом с республикой и оказывала поддержку. По словам главы дипведомства, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.