Одна из стран Африки поблагодарила Россию за поддержку в борьбе за независимость

Мозамбик благодарен России за поддержку в борьбе за независимость республики. Об этом заявила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

«Мы знаем и помним, что Россия всегда поддерживала нас в нашей борьбе за независимость. <...> Мы также обязаны своей независимостью в том числе и Российской Федерации», — отметила Лукаш.

Глава дипведомства добавила, что Россия всегда «была рядом с Мозамбиком», и россияне оказывали стране поддержку. Она напомнила, что в республике была провозглашена независимость 25 июня 1975 года. По ее словам, россияне всегда присутствовали в Мозамбике: медики, солдаты, военные инструкторы и геологи.

«Как мы любим говорить, Россия лучше знает карту нашей страны, чем мы сами», — сказала министр.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Африку объединяет осуждение использования правовой, климатической и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях». Также глава государства отметил, что Россия и Африка схожи в том, что не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств, а также мировой порядок, основанный на правилах.

Ранее в МИД РФ заявили, что Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки.