В Китае сообщили о планах лидеров Европы бойкотировать парад из-за Путина

Дипломаты из Европы планируют бойкотировать военный парад в Пекине из-за визита в китайскую столицу президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The South China Morning Post (SCMP).

По их данным, европейские представители были приглашены на парад в Пекине и на другие мероприятия, однако их беспокоит присутствие президента России в стране на фоне «активизации Москвой своих атак на территорию Украины».

До этого политолог, программный директор клуба «Валдай», политолог Тимофей Бордачев заявил, что Россия должна делать ставку на конструктивные силы в Европе, но одновременно и не игнорировать тех политиков, которые выступают откровенно против Москвы. Эксперт не исключает, что действующие власти стран ЕС могут со временем поменять свою позицию: это будет зависеть от США.

Ранее в Китае рассказали об участии в украинском урегулировании.