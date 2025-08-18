В России оценили предложение АдГ налаживать отношения Европы с Москвой

Россия должна делать ставку на конструктивные силы в Европе, но одновременно и не игнорировать тех политиков, которые выступают откровенно против Москвы. Такое мнение высказал в разговоре с «Газета.Ru» политолог, программный директор клуба «Валдай» политолог Тимофей Бордачев, комментируя призывы европейской оппозиции наладить диалог с РФ.

Эксперт не исключает, что действующие власти стран ЕС могут со временем поменять свою позицию: это будет зависеть от США.

«Конечно, России говорить надо с теми, кто, например, как партия «Альтернатива для Германии», сами выступают за диалог с Москвой и налаживание отношений, — подчеркнул Бордачев. — Но в то же время я считаю, что не нужно прерывать никакое дипломатическое общение. Необходимо вести себя так, как мы и делаем: с честным пониманием своих интересов и твердо отстаивая их. Но говорить, что, мол, с кем-то мы не будем общаться, — значит, уподобляться Западу с его стремлением изолировать Россию. Мы же видим — пришел Трамп и все изменилось, а Европа оказалась в глупом положении».

При этом эксперт отмечает: рассчитывать на то, что европейские власти прямо сейчас прислушаются к здравым призывам оппозиции и пойдут на сближение с Москвой, не стоит.

«Единственные, к кому они прислушаются, это американцы. Пока этого не происходит, думаю, по причине того, что европейцы не поняли свое место в новой ситуации. Они не знают, что американцы им дадут, какую роль в этой диспозиции им приготовили. Они пытаются это понять и поэтому пока занимают прежнюю твердолобую позицию», — резюмировал Бордачев.

На фоне прибытия европейских лидеров на переговоры к президенту США Дональду Трампу по Украине, в союзе вновь зазвучали призывы к сближению с Россией. Так, например, лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, считающийся одним из главных «ястребов» ЕС, должен положить конец конфронтации с Москвой. Кроме того, отметила она, поведение главы немецкого правительства делает его же страну мишенью.

Ранее глава МИД ФРГ обвинил Китай в поддержке «российской военной машины».