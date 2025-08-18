Стармер назвал главную цель визита в США

Достижение справедливого мира на Украине — цель визита в Вашингтон. Так объяснил свою поездку в США премьер-министр Великобритании Кир Стармер в коротком видео на борту самолета по пути в Америку, опубликованном в социальной сети X.

«Мы должны гарантировать, что это будет долгосрочный мир, что он будет справедливым и правильным. Именно поэтому я лечу в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это лично», — сказал Стармер в ролике.

По его словам, разрешение украинского кризиса входит не только в интересы всех мировых стран, но и в интерес Соединенного Королевства.

«Сделать это правильным образом в интересах всех, это в британских интересах», — сказал глава британского правительства.

По его словам, конфликт на Украине «негативно отразился на каждой семье в Великобритании».

Тем не менее, Великобритания в ходе переговоров президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске заявляла, что сразу же после потенциального прекращения огня на Украине намерена направить своих военных в Киев, чтобы помочь в Укреплении ВСУ.

Как ожидается, 18 августа президент США Дональд Трамп встретится в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины. Среди приглашенных — председатель Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО, президент Франции, президент Финляндии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании и Италии.

Встреча Трампа с Зеленским начнется в 20.15 по московскому времени и продлится один час.

Ранее Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским.