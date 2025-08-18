На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты три вероятных сценария переговоров Трампа и Зеленского

Философ Дугин: на переговорах с Зеленским Трамп может продавить Киев и Европу
Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также лидеров европейских стран могут пойти по одному из трех наиболее вероятных сценариев. Киев и Европа в первую очередь попытаются откатить назад все, что уже было достигнуто, заявил философ Александр Дугин в эфире авторской программы на радио Sputnik.

К первому возможному варианту развития событий Дугин отнес сценарий, при котором Трампу удастся продавить Киев и ЕС – в этом случае будут раскрыты подробности его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

«Второй момент, если [Киев и ЕС] их сорвут, Трамп может взять и сказать: «Ну раз вы сорвали, ну вот вы и воюйте. Я все равно миротворец, давайте мне мою Нобелевскую премию мира, я сделал всё, что мог, вот Аляска – это мой аргумент, и другие эпизоды», — заявил философ, добавив, что в этом случае Вашингтон полностью отстранится от украинского конфликта.

Третьим возможным сценарием Дугин назвал вариант, при котором Трамп перейдет на сторону Киева и ЕС, поддержав их противостояние с Россией. По мнению философа, это возможно, так как сегодня в окружении американского лидера многие желают перейти в фазу войны с РФ и ядерного конфликта, о чем говорит неоднократная радикальная смена его мнений. Затрагивают эти колебания самые разные темы – например, он менял позиции в отношении Ирана, Израиля, списка Эпштейна и так далее, привел пример Дугин. По его мнению, это подтверждает, что и в вопросе решения конфликта на Украине политик может не раз сменить тактику.

«И таким образом наши переговоры на Аляске будут вообще аннулированы, как будто их не было», – считает философ.

Какой из этих трех сценариев является самым вероятным, он сказать затруднился, отметив, что РФ не соглашаются дать полную победу, но и отойти от минимальных требований российской стороны нельзя, так как это грозит фатальным финалом.

Напомним, сегодня в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах Вэнса присутствовать на встрече Трампа и Зеленского.

