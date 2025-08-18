На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планах Вэнса присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

ABC News: вице-президент США Вэнс посетит встречу Трампа и Зеленского
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит встречу американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Журналисты отмечают, что Вэнс также присутствовал на встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале — тогда вице-президент публично обругал украинского лидера, указав на его неблагодарность за поддержку США во время боевых действий.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее стало известно, как Зеленский может одеться на встречу с Трампом.

