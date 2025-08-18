На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ обвинил Китай в поддержке «российской военной машины»

Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Китай в поддержке российской военной машины
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал одной из важнейших проблем мира поддержку Китаем «российской военной машины». Его слова приводит журнал Der Spiegel.

«Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможна», — заявил Вадефуль.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами.

Она также заявила, что Китай приветствует улучшение отношений России и США. По словам дипломата, китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию на Украине.

В свою очередь экс-посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила Дональда Трампа, что председатель КНР Си Цзиньпин «следит» за подходом американского лидера к урегулированию конфликта на Украине в контексте возможности «захватить» Тайвань.

Ранее Китай отреагировал на требование фон дер Ляйен прекратить помощь России.

