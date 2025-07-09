Китай отреагировал на требование фон дер Ляйен прекратить помощь России

МИД Китая: сотрудничество КНР и России не терпит вмешательства третьих сторон

Сотрудничество Китайской Народной Республики и России не терпит вмешательства третьих сторон. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Сотрудничество между Китаем и Россией не должно подвергаться вмешательству», — сказала она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавила, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон.

Уточняется, что таким образом Мао ответила на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, потребовавшей от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой.

8 июля Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией и позицию в конфликте на Украине. Она заявила, что Китай якобы поддерживает «военную экономику» РФ, и его отношения с Евросоюзом будут зависеть от позиции по Украине.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

Ранее Каллас посетовала, что Китай не слушает Евросоюз и поддерживает Россию.