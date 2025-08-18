Трампа предупредили, что Си Цзиньпин следит за его подходом к Украине

Экс-посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что председатель КНР Си Цзиньпин «следит» за подходом американского лидера к урегулированию конфликта на Украине в контексте возможности «захватить» Тайвань. Ее слова приводит The Hill.

По ее словам, если Запад окажется слабым по отношению к России, и она не столкнется с «адекватными последствиями» из-за событий на Украине, то Си Цзиньпин может рассмотреть сложившуюся ситуацию как возможность захватить Тайвань.

«И если мы покажемся слабыми, колеблющимися или откажемся от возможности обеспечить безопасность западных границ, то, думаю, для Си Цзиньпина это будет означать, что, возможно, настало время сделать то, чего он давно хотел, а именно начать захват Тайваня», — сказала Хатчинсон.

До этого Дональд Трамп сообщил, что Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань во время его президентского срока. По словам президента США, китайский лидер заверил его: «Китай не предпримет действий, пока вы остаётесь президентом». Трамп подтвердил, что ответил благодарностью, но добавил: «Лучше, чтобы этого не случилось вообще».

Ранее СМИ сообщили, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.