МИД Украины издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода

В МИД Украины предложили Венгрии направлять свои жалобы друзьям в Москве
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в обстреле украинскими войсками нефтепровода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь вы можете направлять свои жалобы — и угрозы — вашим друзьям в Москве», — написал Сибига в соцсети X в ответ на пост Сийярто.

18 августа глава венгерского МИД сообщил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре дипломат назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные данные завершения работ неизвестны.

До этого Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали критически важный объект.

Ранее Сийярто призвал Украину отказаться от атак на энергетику РФ.

