В Венгрии сообщили о приостановке поставок российской нефти из-за атаки Украины

Сийярто: поставки нефти из России приостановлены из-за атаки ВСУ на нефтепровод

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок», — заявил он.

Глава МИД отметил, что удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимы и возмутительны. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные даты завершения работ неизвестны.

До этого Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали критически важный объект.

13 августа массированный комбинированный удар Украины вызвал пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинцы провели обстрел с использованием реактивных снарядов РСЗО HIMARS и ударных беспилотников. Пожар удалось полностью ликвидировать благодаря работе сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области.

Ранее стало известно, что Россия запустит новые маршруты поставок газа в обход Украины.