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Глава МИД Венгрии призвал Украину отказаться от атак на энергетику РФ

Сийярто рассказал, как просил Украину не наносить удары по энергообъектам в РФ
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Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что просил украинские власти отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в РФ. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат дал интервью российскому информационному агентству, в ходе которого рассказал о своей недавней встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

«Я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, защита нефтепроводов и газопроводов — это одна из гарантий безопасности, которые Европейский союз (ЕС) предоставил Венгрии. В том числе речь идет об объектах, по которым российские энергоносители поступают в страны — члены регионального содружества.

Сийярто подчеркнул, что венгерское руководство по-прежнему рассчитывает на выполнение соответствующих договоренностей.

12 марта министр иностранных дел Венгрии провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком. Во время беседы он обратил внимание, что поставки российской нефти в республики были приостановлены из-за атаки дрона на измерительную станцию трубопровода «Дружба». Как сказал дипломат, Венгрия расценивает удар украинских войск по данному объекту как нападение на ее суверенитет.

Ранее в Кремле оценили возможность отмены моратория на удары по энергетическим объектам.

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