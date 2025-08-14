МИД Венгрии осудил ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»

Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали критически важный объект минувшей ночью при помощи беспилотников.

«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — отметил Сийярто.

Он напомнил, что именно Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, и без этих поставок энергобезопасность страны окажется «в крайне уязвимом положении». В связи с этим Сийярто призвал Киев прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.

Накануне массированный комбинированный удар ВСУ вызвал пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинцы провели обстрел с использованием реактивных снарядов РСЗО HIMARS и ударных беспилотников. Пожар удалось полностью ликвидировать благодаря работе сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области, уточнил он. Однако при тушении огня пострадал один из пожарных, его госпитализировали.

Ранее Минобороны уличило Украину в подготовке провокаций для срыва переговоров Путина и Трампа.