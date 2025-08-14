На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Венгрии осудил ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»

Сийярто: Украина атаковала нефтепровод «Дружба» в Брянской области
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали критически важный объект минувшей ночью при помощи беспилотников.

«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — отметил Сийярто.

Он напомнил, что именно Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, и без этих поставок энергобезопасность страны окажется «в крайне уязвимом положении». В связи с этим Сийярто призвал Киев прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.

Накануне массированный комбинированный удар ВСУ вызвал пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинцы провели обстрел с использованием реактивных снарядов РСЗО HIMARS и ударных беспилотников. Пожар удалось полностью ликвидировать благодаря работе сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области, уточнил он. Однако при тушении огня пострадал один из пожарных, его госпитализировали.

Ранее Минобороны уличило Украину в подготовке провокаций для срыва переговоров Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами