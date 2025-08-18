В Китае оценили улучшение отношений России и США

МИД: Китай приветствует улучшение отношений России и США для мира на Украине

Власти Китая приветствуют улучшение отношений России и США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

»Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса», — заявила она.

По словам дипломата, китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию на Украине.

До этого бывший посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что председатель КНР Си Цзиньпин «следит» за подходом американского лидера к урегулированию конфликта на Украине в контексте возможности «захватить» Тайвань.

По ее словам, если Запад окажется слабым по отношению к России, и она не столкнется с «адекватными последствиями» из-за событий на Украине, то Си Цзиньпин может рассмотреть сложившуюся ситуацию как возможность захватить Тайвань.

16 августа Дональд Трамп сообщил, что Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань во время его президентского срока.

Ранее СМИ сообщили, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.