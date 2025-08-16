Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина не нападать на Тайвань

Трамп: Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань в мой президентский срок

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань в президентский срок Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News сообщил сам глава Белого дома.

По словам экс-президента США, китайский лидер заверил его: «Китай не предпримет действий, пока вы остаётесь президентом». Трамп подтвердил, что ответил благодарностью, но добавил: «Лучше, чтобы этого не случилось вообще».

«[Си] сказал мне: «Я никогда это не сделаю, пока вы президент». Я ценю это», — сказал Трамп.

11 августа руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов выразил мнение, что США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР. Он добавил, что очень многое будет зависеть от Тайваня: как будут вести себя местные власти, которые «все меньше боятся раздражать Китай», и все чаще намекают на желание продвигаться по пути независимости от КНР. Эксперт указал на то, что в Пекине это вызывает очень плохую реакцию.

