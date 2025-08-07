Telegraph: Си Цзиньпин не может допустить, чтобы Россия заключила мир на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы «не может позволить», чтобы РФ заключила мир на Украине, поскольку хочет «измотать» Россию и США ради «вторжения на Тайвань». С таким мнением выступила колумнист газеты The Telegraph Ребекка Коффлер.

«Китай рассматривает конфликт как войну чужими руками, чтобы измотать Москву и Вашингтон перед вторжением на Тайвань», — утверждает автор материала.

Китай, как считает Коффлер, якобы рассматривает конфликт на Украине как «опосредованную войну» перед гипотетическим началом боевых действий на Тайване.

«Си Цзиньпин не может позволить России заключить мир на Украине», — считает она.

В этой связи, пишет автор статьи, Пекин якобы оставляет России технологии двойного назначения, используемые для производства военной техники. Как утверждается, Китай таким образом «повышает боевые возможности России».

До этого глава МИД Китая Ван И заявлял, что с началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап.

При этом, как писало ранее китайское издание Sohu, заявление Китая о конфликте на Украине и роли США в его развитии лишили американских дипломатов в ООН дара речи. Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан заявил тогда Пекин не начинал украинский конфликт, не является его стороной и никогда не поставлял России смертоносное оружие. Он добавил, что экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, находится под контролем.

