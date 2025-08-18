На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, как лидеры ЕС помогут Зеленскому на переговорах с Трампом

Политолог Фесенко: лидеры ЕС на встрече с Зеленским и Трампом снизят напряженность
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Европейские лидеры, которые прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, при необходимости будут снижать напряженность во время переговоров. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.

В Вашингтон намерены прилететь глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Присутствие на встрече европейских лидеров «выровняет переговорный баланс», считает руководитель украинского аналитического центра «Пента» Центр прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

«Европейские лидеры могут присматривать за Зеленским и снижать напряженность в случае необходимости. Украина и ее европейские союзники могут оказаться «на том, что я называю «американскими горками Трампа» — сначала они едут в одном направлении, а потом в другом», — передает газета слова Фесенко.

По его словам, Трамп встал на сторону президента РФ Владимира Путина на Аляске, а до этого на сторону Украины, «теперь его нужно вернуть на нашу сторону, хотя бы частично».

До этого Bloomberg сообщил, что во время предстоящих переговоров с Зеленским президент США попытается определить условия мирной сделки, которую он обсуждал с Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов согласиться на урегулирование по текущей линии фронта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами