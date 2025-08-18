Политолог рассказал, как лидеры ЕС помогут Зеленскому на переговорах с Трампом

Европейские лидеры, которые прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, при необходимости будут снижать напряженность во время переговоров. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.

В Вашингтон намерены прилететь глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Присутствие на встрече европейских лидеров «выровняет переговорный баланс», считает руководитель украинского аналитического центра «Пента» Центр прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

«Европейские лидеры могут присматривать за Зеленским и снижать напряженность в случае необходимости. Украина и ее европейские союзники могут оказаться «на том, что я называю «американскими горками Трампа» — сначала они едут в одном направлении, а потом в другом», — передает газета слова Фесенко.

По его словам, Трамп встал на сторону президента РФ Владимира Путина на Аляске, а до этого на сторону Украины, «теперь его нужно вернуть на нашу сторону, хотя бы частично».

До этого Bloomberg сообщил, что во время предстоящих переговоров с Зеленским президент США попытается определить условия мирной сделки, которую он обсуждал с Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов согласиться на урегулирование по текущей линии фронта.