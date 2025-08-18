На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны детали предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Bloomberg: на встрече Трамп будет говорить о сделке, Зеленский – о безопасности
Brian Snyder/Reuters

Во время предстоящих переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп попытается определить условия мирной сделки, которую он обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным, а украинский лидер Владимир Зеленский постарается договориться о четких гарантиях безопасности для своей страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников, США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, а Киев – на гарантиях безопасности.

В то же время отмечается, что в Евросоюзе беспокоятся из-за невозможности надавить на Трампа, а сам он хочет быстрого соглашения.

По словам других источников, знакомых ситуацией, Трамп заявил во время телефонного разговора с лидерами стран ЕС и Зеленским, что США готовы предоставить необходимые гарантии безопасности.

Он проинформировал союзников, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели. При этом европейцы испытывают скептицизм по поводу вероятности встречи, говорится в тексте.

Bloomberg пишет, что Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным, но без особых подробностей. В связи с этим европейские политики в частном порядке выражали разочарование результатом саммита, отмечая, что президент России получил наибольшую пользу от мероприятия.

Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, позже к нему присоединятся европейские лидеры. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО.

Ранее исход визита Зеленского в Белый дом связали с настроением Трампа.

