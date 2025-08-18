На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили о готовности Зеленского пойти на уступки ради мирного соглашения

FT: Зеленский готов согласиться на урегулирование по текущей линии фронта
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить территории и согласиться на мирное соглашение по текущей линии фронта, чтобы украинские Вооруженные силы остались в Донбассе. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что целью украинского лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение выгодного процесса мирного разрешения конфликта без того, чтобы заставить Украину пойти на «невозможные шаги», в частности на вывод украинских войск из Донбасса.

Ради этого Зеленский готов пойти на компромисс по текущей линии фронта, который могли бы принять украинские граждане, говорится в статье.

16 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре» между Москвой и Киевом, если Зеленский согласится уступить России весь Донбасс. Взамен, как говорится в статье, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности — как для Украины, так и для Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым.

Переговоры о мире на Украине
