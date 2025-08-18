На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница из ЛНР отправила письмо жене Трампа

Школьница из Луганска отправила письмо Мелании Трамп о вине Зеленского
Global Look Press

Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала и отправила письмо первой леди США Мелании Трамп, указав на вину президента Украины Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости

«Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром», — сказано в письме Савенковой.

Она отметила, что уже 11 лет живет под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам ребенка, для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь необходимо обращаться к Зеленскому.

Также школьница заявила, что жена лидера Соединенных Штатов может помочь повлиять на соблюдение Украиной как международных, так и ее же законов, обезопасив детей от преступников.

16 августа телеканал Fox News опубликовал текст «письма мира», которое Мелания Трамп через мужа передала Путину. В нем она написала о том, что все дети мечтают о любви, безопасности и возможностях.

Супруга главы Белого дома отметила, что чистота и невинность, с которых начинается каждая жизнь, стоят выше географии, политики и идеологий. Однако в современном мире некоторым детям приходится молча сопротивляться силам, способным отнять их будущее.

Как заявила женщина, только Путин может вернуть им их звонкий смех».

Мелания Трамп через своего супруга передала президенту РФ это письмо. По информации агентства Reuters, в нем упоминалось похищение детей в результате вооруженного конфликта на Украине. Предполагалось, что первая леди США могла попросить о прекращении обстрелов.

Ранее в России призвали жену Трампа защитить украинских детей от Зеленского.

СВО: последние новости
