«Только вы можете вернуть детям смех»: опубликовано «письмо мира» Мелании Трамп к Путину

Fox News опубликовал текст письма, которое Мелания Трамп передала Путину
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Телеканал Fox News опубликовал текст «письма мира», которое первая леди США Мелания Трамп через мужа передала российскому президенту Владимиру Путину.

В нем женщина написала о том, что все дети мечтают о любви, безопасности и возможностях.

«Как родители мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры мы отвечаем за то, чтобы обеспечить будущее для всех детей», — отметила первая леди.

Она добавила, что чистота и невинность, с которых начинается каждая жизнь, стоят выше географии, политики и идеологий. Однако в современном мире некоторым детям приходится молча сопротивляться силам, способным отнять их будущее.

«Господин Путин, только вы можете вернуть им их звонкий смех», — заявила Мелания Трамп.

По ее словам, чтобы защитить невинность этих детей, лидеру РФ будет достаточно одного росчерка пера.

Накануне Мелания Трамп через своего супруга передала Путину письмо. По информации Reuters, в нем упоминалось похищение детей в результате вооруженного конфликта на Украине. Предполагалось, что первая леди США могла попросить о прекращении обстрелов.

Западные СМИ сочли, что интерес женщины к Украине может быть связан с тем, как она жила за «железным занавесом». Ее уже назвали «неожиданным союзником» президента Владимира Зеленского с большим влиянием на главу Белого дома.

Ранее СМИ назвали возможную дату саммита Трампа, Путина и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
