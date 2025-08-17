Супруга президента США Дональда Трампа Мелания должна обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине. Об этом РИА Новости заявил член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов.

«Мне кажется, что первой леди США неизвестны все те ужасы, которые происходили и происходят на подконтрольной режиму [Владимира] Зеленского территории, а также о гибели детей от рук боевиков ВСУ в результате обстрелов регионов России», — заявил Рогов.

По его словам, на Украине процветает торговля детьми, а принудительная мобилизация увеличивает число сирот. Рогов добавил, что символом преступлений в отношении несовершеннолетних является мемориал «Ангелы Донбасса».

16 августа агентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников Белого дома писало, что Трамп во время саммита с Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. По данным источников агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате конфликта на Украине.

Ранее Fox News опубликовал письмо Мелании Трамп к Путину.