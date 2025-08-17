На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали жену Трампа защитить украинских детей от Зеленского

Рогов призвал жену Трампа Меланию защитить украинских детей от Зеленского
true
true
true
close
Fox News

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания должна обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине. Об этом РИА Новости заявил член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов.

«Мне кажется, что первой леди США неизвестны все те ужасы, которые происходили и происходят на подконтрольной режиму [Владимира] Зеленского территории, а также о гибели детей от рук боевиков ВСУ в результате обстрелов регионов России», — заявил Рогов.

По его словам, на Украине процветает торговля детьми, а принудительная мобилизация увеличивает число сирот. Рогов добавил, что символом преступлений в отношении несовершеннолетних является мемориал «Ангелы Донбасса».

16 августа агентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников Белого дома писало, что Трамп во время саммита с Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. По данным источников агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате конфликта на Украине.

Ранее Fox News опубликовал письмо Мелании Трамп к Путину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами