Россияне вспомнили выступление Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

В сети вспомнили выступление Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

Интернет-пользователи вспомнили выступление сатирика и писателя Михаила Задорнова после того, как глава МИД России Сергей Лавров появился на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР». На это обратило внимание издание kp.ru.

«Однажды в Италии ко мне подбежал восторженный итальянец и, показывая на мою майку, где было написано «СССР», радостно воскликнул: «О!» ... Оказалось, «СССР» по-итальянски произносится как «Чи- Чи-Чи-Пи»», — сказал сатирик в ходе одного из своих выступлений.

15 августа президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США в расширенном формате на Аляске в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», в котором он появился в отеле Анкориджа.

В тот же день министр иностранных дел РФ прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».

Ранее в России объяснили появление Лаврова на Аляске в кофте с надписью «СССР».