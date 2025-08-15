Британский телеканал Sky News обратил внимание на выбор верхней одежды главы МИД России Сергея Лаврова, который появился перед журналистами по прибытии в отель Анкориджа в толстовке с надписью «СССР».

«Лавров прибыл в толстовке с надписью «СССР» — интересная отсылка, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века», — говорится в тексте.

До этого Sky News рассказывал, как Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу после его слов о снятии запрета на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. Глава МИД России указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами.