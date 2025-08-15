На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали «интересной отсылкой» толстовку Лаврова с надписью «СССР»

Телеканал Sky News назвал интересной отсылкой толстовку Лаврова с надписью «СССР»
true
true
true
close
«Россия-24» (кадр из видео)

Британский телеканал Sky News обратил внимание на выбор верхней одежды главы МИД России Сергея Лаврова, который появился перед журналистами по прибытии в отель Анкориджа в толстовке с надписью «СССР».

«Лавров прибыл в толстовке с надписью «СССР» — интересная отсылка, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века», — говорится в тексте.

До этого Sky News рассказывал, как Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу после его слов о снятии запрета на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. Глава МИД России указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами