В России объяснили появление Лаврова на Аляске в кофте с надписью «СССР»

Свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью «СССР» может быть исторической отсылкой. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Алексей Мартынов.

По его словам, речь может идти о богатых двусторонних отношениях США и СССР в XX веке и намеке на возможные параллели предстоящей встречи с договоренностями между Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном. Политолог напомнил, что в молодости Сергей Лавров работал в постпредстве СССР при ООН, и бывал на Аляске.

«Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде — напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке», — предположил Мартынов.

Аналитик указал, что в Соединенных Штатах в последние годы набирает популярность одежда с советской символикой, и выбор свитера может отражать понимание американских трендов.

До этого британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».

Ранее журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами.