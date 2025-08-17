На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп надеется, что Лукашенко освободит 1,3 тыс. политзаключенных

Трамп: я надеюсь, что в Белоруссии освободят 1300 заключенных
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что белорусские власти выпустят на свободу свыше тысячи заключенных. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп выразил благодарность Белоруссии и ее президенту Александру Лукашенко, которого он назвал «сильным лидером». Глава Белого дома выразил надежду, что 1300 заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах, скоро будут освобождены.

15 августа Лукашенко в ходе телефонного разговора сказал Трампу, что работа в плане освобождения заключенных в стране не останавливается.

В этот же день представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что беседа прошла по инициативе американской стороны. Он отметил, что разговор был длительным, доброжелательным, честным и открытым, а сам дипломат выполнял роль переводчика во время переговоров.

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами