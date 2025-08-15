Лукашенко рассказал Трампу о работе по освобождению заключенных

Лукашенко сообщил Трампу, что работа по освобождению заключенных не прекращается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора сказал американскому лидеру Дональду Трампу, что работа в плане освобождения заключенных в стране не останавливается. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Что касается осужденных. Разговор по этой теме состоял в том, что президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем», — уточнила она.

15 августа лидеры Белоруссии и США провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные темы и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Стороны договорились продолжить контакты. В рамках разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск, и американский лидер принял приглашение.

Представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что беседа прошла по инициативе американской стороны. Он отметил, что разговор был длительным, доброжелательным, честным и открытым, а сам дипломат выполнял роль переводчика во время переговоров.

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.