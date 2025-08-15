На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред Белоруссии рассказал, как прошел телефонный разговор Лукашенко с Трампом

Постпред Рыбаков: переговоры лидеров Белоруссии и США прошли дружелюбно
true
true
true
close
РИА Новости/AP

Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа прошел по инициативе американской стороны. Об этом постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он отметил, что беседа была длительной, доброжелательной, честной и открытой, а сам Рыбаков выполнял роль переводчика во время переговоров.

По данным пресс-службы белорусского лидера, в ходе беседы лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные темы и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Стороны договорились продолжить контакты. В рамках разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск и американский лидер принял приглашение.

Сам Трамп рассказывал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных.

Телефонный разговор политиков состоялся во время полета Трампа в Анкоридж, где у него состоится саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.

