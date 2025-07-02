Лукашенко помиловал 16 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости страны удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них — старше 50 лет. Два человека имеют хронические заболевания, один — инвалид. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

В заявлении пресс-службы президента сказано, что все эти люди раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

21 июня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.