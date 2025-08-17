Рубио заявил о необходимости мирного договора по Украине

В США считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение «полноценного мирного договора». Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

«‎Лучший способ завершить этот конфликт — это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?»‎, — сказал он.

Он добавил, что Белый дом поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, отметив, что Россия пока не выразила на это согласия.

17 августа Рубио назвал саммит, состоявшийся на Аляске, «очень продуктивным».

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.