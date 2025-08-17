Госсекретарь США оценил переговоры Путина и Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал саммит, состоявшийся на Аляске, «очень продуктивным». Дипломат оценил переговоры в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Корреспонденты попросили госсекретаря поделиться впечатлениями от встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Очень хорошо, было очень продуктивно», — сказал Рубио.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.