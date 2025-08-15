Путин и Трамп начали встречу на Аляске

В Анкоридже началась встреча Путина и Трампа

На Аляске в городе Анкоридж начался саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в формате «три на три». С российской стороны на встрече, помимо Путина, присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

США на переговорах представляют Трамп, глава госдепа Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Кроме глав двух государств на встрече будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После встречи лидеров двух стран начнутся переговоры в составе делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6—7 часов.

Подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

