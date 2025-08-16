Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров в Анкоридже.

«Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — подчеркнул глава государства.

В пятницу лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил, что достижению мира на Украине мешает Зеленский.