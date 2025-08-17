На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц планирует посетить США вместе с Зеленским

Правительство Германии: Мерц поедет в Вашингтон вместе с Зеленским
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства.

«Мерц отправится в Вашингтон для политических переговоров <...> вместе с <...> Зеленским и другими европейскими лидерами. Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в заявлении.

Из него следует, что глава кабинета министров ФРГ обсудит с зарубежными коллегами усилия по достижению мира на Украине и подтвердит заинтересованность Германии в скорейшем завершении конфликта. Основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Киева, территориальные вопросы и поставки вооружений в зону боевых действий.

Как пишет газета Politico, Мерц выразил осторожный оптимизм после встречи Трампа и Путина. Канцлер считает, что переговоры на Аляске стали «хорошим прогрессом», несмотря на несколько «тревожных моментов».

Очные переговоры президентов РФ и США состоялись на Аляске 15 августа. На следующий день корреспондент издания Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский планирует посетить американскую столицу 18 августа. Он поедет в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом.

Комментируя ситуацию, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что планирует принять участие в переговорах американского и украинского лидеров.

Ранее специальный представитель Путина заявил, что европейских лидеров охватила паника в преддверии переговоров Трампа и Зеленского.

