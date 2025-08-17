На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Путина оценил сообщения о предстоящей встрече Зеленского и Трампа

Дмитриев: европейских сторонников конфликта на Украине охватила паника
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сторонников продолжения конфликта на Украине охватила паника на фоне предстоящей встречи главы данного государства Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикации в изданиях Bild и Politico о том, что в Вашингтон вместе с Зеленским могут отправиться некоторые из лидеров европейских стран. Журналисты упоминают канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — отметил Дмитриев.

15 августа на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После завершения переговоров хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи российского, американского и украинского лидеров.

Впоследствии корреспондент издания Axios Барак Равид заявил, что Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон 18 августа. В том числе он намерен встретиться с Трампом.

Ранее Мерц рассказал, что дал Зеленскому несколько советов перед переговорами с Трампом.

