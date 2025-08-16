На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист сообщил, что Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

Равид: Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с Трампом 18 августа
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон уже в понедельник, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х со ссылкой на источник.

«Зеленский подтвердил, что прибудет в Вашингтон в понедельник на встречу с Трампом», — написал он.

По его словам, президент США сообщил Зеленскому и лидерам НАТО, что президент РФ Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении конфликта.

По данным его источника, участвовавшего в телефонном разговоре, Трамп заявил: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

Американский президент по итогам саммита на Аляске заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены.

Ранее Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с РФ.

