Глава Еврокомиссии посетит переговоры Трампа и Зеленского в США

Фон дер Ляйен заявила, что поедет в США на встречу Трампа и Зеленского

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем аккаунте в X, что отправится в США в понедельник.

Она заявила, что планирует принять участие во встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По ее словам, она присоединится к переговорам вместе с другими европейскими руководителями именно по приглашению украинского лидера.

Как написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в Вашингтон также намерены приехать генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб, которые могут присоединиться к Зеленскому на встрече в Белом доме. При этом собеседники агентства уточнили, что планы еще находятся в стадии согласования и окончательно не утверждены.

В Еврокомиссии, а также в офисах Рютте и Стубба пока не ответили на запросы о комментариях. Bloomberg и Politico отмечали, что европейские столицы вели консультации о формате участия в переговорах Трампа и Зеленского.

По данным СМИ, активные обсуждения связаны с тем, что Европа делает акцент на предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности, в то время как президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее СМИ сообщили о планах «коалиции желающих» поговорить с Зеленским до Трампа.