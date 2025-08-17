На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Рютте может прилететь в США на встречу Зеленского с Трампом

Politico: Рютте может поддержать Зеленского на встрече с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте может прилететь в США, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, европейские лидеры опасаются повторения ссоры лидеров в Белом доме, которая произошла в конце февраля этого года. Поэтому Рютте, который поддерживает тесные отношения с американским президентом, может прилететь в Вашингтон для поддержки Украины.

Politico также писало, что на встречу Зеленского с Трампом могут также отправить президента Финляндии Александера Стубба.

В феврале этого года президенты США и Украины публично повздорили на переговорах в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

Позже Axios со ссылкой на два источника сообщало, что Вашингтон хочет организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины по урегулированию конфликта на территории республики 22 августа.

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.

