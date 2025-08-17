На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали два сценария завершения конфликта для Украины

WSJ: Украина потеряет территорию, но сохранит суверенитет, либо подчинится Кремлю
Сергей Бобылев/РИА Новости

Существуют два наиболее вероятных сценария завершения конфликта на Украине по итогам саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Их называет газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов, в одном варианте Украина может потерять территорию, но сохраниться суверенным, пусть и более маленьким государством. Другой сценарий – Киев теряет свою независимость и суверенитет, возвращаясь в сферу влияния Кремля.

«Что произойдет и когда, не стало яснее после событий на Аляске, которые разрушили надежды на дипломатический прорыв», — говорится в тексте.

Накануне Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.

В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Украина не пойдет на переговоры без прекращения огня.

