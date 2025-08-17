На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейский лидер может поучаствовать во встрече Трампа с Зеленским для помощи Киеву

Politico: Стубб может поучаствовать во встрече Трампа с Зеленским и помочь Киеву
Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб может присоединиться ко встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, чтобы повысить шансы на успех Киева. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в ЕС беспокоятся, что Зеленский не получит такого же теплого приема, как получил российский лидер Владимир Путин. Евросоюз решил принять меры, чтобы повысить шансы Киева на успех и вместе с Зеленским в США может поехать один из любимых собеседников Трампа — президент Финляндии Александр Стубб, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры», — говорится в тексте.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп прислушивается к президенту Финляндии Александру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг конфликта на Украине. Отмечается, что между политиками сформировалась «неожиданная связь» — они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг урегулирования на Украине.

