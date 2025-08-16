На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Священник раскрыл духовное значение иконы, подаренной Путиным на Аляске

Священник Волков: святой Герман Аляскинский объединяет народы РФ и США
Сергей Бобылев/РИА Новости

Преподобный Герман Аляскинский, образ которого президент РФ Владимир Путин презентовал архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время своей поездки на Аляску, является одним из выдающихся святых, которые связывают народы России и США. Его миссионерская деятельность способствовала распространению православия на американской земле, заявил РИА Новости священник Александр Волков, руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ.

«Святой Герман Аляскинский считается покровителем США и одним из первых миссионеров, просвещавших местное население. Он – один из значительных святых, объединяющих русский и американский народы. Традиции православия в США возникли благодаря усилиям русских миссионеров, включая Германа Аляскинского, и это наследие развивалось на протяжении нескольких веков. Сегодня православие в США занимает свое достойное место», – отметил священник.

В завершении визита на Аляску Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. В знак уважения и укрепления духовных связей российский лидер подарил представителю РПЦ в США икону святого Германа Аляскинского, он является покровителем Америки.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.

