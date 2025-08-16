В США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом

WSJ: Путин нарушил традицию ездить на своей машине и пересел в лимузин Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, пересев в лимузин своего американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») поступило от главы Белого дома после совместного фотографирования.

Обычно российский лидер в любой точке мира передвигается на своем транспортном средстве. Изначально ожидалось, что на переговоры с Трампом Путин поедет на лимузине Aurus с российскими номерами.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

