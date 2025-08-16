Путин подарил икону православной церкви на Аляске

В завершении визита в США президент России Владимир Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и рассказал ему о встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась перед его визитом в Аляске.

В знак уважения и укрепления духовных связей Путин подарил представителю РПЦ в США икону святого Германа Аляскинского, покровителя Америки.

«Насколько я понимаю, святой Герман считается покровителем Америки с точки зрения православной церкви», — отметил Путин.

Он также поздравил священнослужителей с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

