На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин подарил икону православной церкви на Аляске

Путин преподнес икону православной церкви на Аляске
true
true
true

В завершении визита в США президент России Владимир Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и рассказал ему о встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась перед его визитом в Аляске.

В знак уважения и укрепления духовных связей Путин подарил представителю РПЦ в США икону святого Германа Аляскинского, покровителя Америки.

«Насколько я понимаю, святой Герман считается покровителем Америки с точки зрения православной церкви», — отметил Путин.
Он также поздравил священнослужителей с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами