В Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске пришли к пониманию, что к переговорам нужно подключать украинского лидера Владимира Зеленского, однако тот должен трезво оценивать ситуацию в зоне СВО. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, встреча может состояться при условии, что Зеленский готов пойти на мирное соглашение с Россией, отвергнув возврат территорий и восстановление границ 1991 года, выплату репараций и «прочее».

Джабаров призвал Киев «трезво оценить» ситуацию в зоне СВО и понять, что «что мы даже обсуждать не будем, например, наши новые территории».

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

