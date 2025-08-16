Путин назвал конструктивными переговоры с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал прошедшие переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом как полезные и конструктивные. Об этом пишет ТАСС.
«Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными», — заявил президент в ходе совместной пресс-конференции глав двух государств, которая состоялась по итогам переговоров в узком формате.
Путин также поблагодарил американского коллегу за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы.
Российский лидер отметил, что Трамп проявляет заботу о благополучии своей страны, но также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.
15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошел саммит Путина и Трампа.
Ранее Трамп высказался о встрече с Путиным на Аляске.