Путин назвал конструктивными переговоры с Трампом

Путин назвал переговоры с Трампом полезными и конструктивными

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал прошедшие переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом как полезные и конструктивные. Об этом пишет ТАСС.

«Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными», — заявил президент в ходе совместной пресс-конференции глав двух государств, которая состоялась по итогам переговоров в узком формате.

Путин также поблагодарил американского коллегу за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы.

Российский лидер отметил, что Трамп проявляет заботу о благополучии своей страны, но также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошел саммит Путина и Трампа.

