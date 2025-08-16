Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон в ходе беседы

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы.

Российский лидер отметил, что Трамп проявляет искреннюю заботу о благополучии своей страны, однако также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

