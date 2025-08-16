На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал об условии, при котором ему снова начнет нравиться Клинтон

Трампу начнет нравиться Клинтон, если она выдвинет его на Нобелевскую премию
Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон снова начнет нравиться американскому президенту Дональду Трампу, если она выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил телеканалу Fox News на борту своего самолета,

Незадолго до этого Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

«Может быть, она снова начнет мне нравиться», — заявил политик, говоря о возможных планах бывшей конкурентки.

14 августа газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на собственные источники писала, что Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

В свою очередь собеседник газеты Politico подчеркнул, что президент Соединенных Штатов наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

Второй срок Трампа
